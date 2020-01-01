"ضغطت على نفسي كثيرًا" .. جوتسه يحكي مأساة تدهور مستواه

من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونخ ثم إلى الدوري الهولندي

قال النجم الألماني ماريو جوتسه مسجل هدف تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2014 في شباك الأرجنتين إن ضغطه الكبير على نفسه كان السبب وراء تراجع مستواه.

وكان النجم الألماني قد لعب بقميص بوروسيا دورتموند ثم انتقل إلى بايرن ميونخ صيف العام 2013 ثم عاد إلى أسود الفيستيفاليان من جديد قبل أن يحط الرحال في هولندا.

ومع أيندهوفن الهولندي بدأ النجم الألماني في استعادة نفسه وكشف أنه في الوقت الحالي بات يتعامل مع الضغط بشكل أفضل من ذي قبل في حياته المهنية ، ويعمل ببطء على إعادة البناء مرة أخرى.

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وأضاف: "من الخارج، كان هناك بالتأكيد الكثير من وسائل الإعلام والضغط الذي تعرضت له، ولكن الشيء الوحيد الذي هو تعاملي مع كل ذلك"

وتابع: "ربما أضغط على نفسي كثيرًا، وهذا هو الشيء الوحيد الأكثر أهمية مما يتوقعه أو يقوله الآخرون لأنه في النهاية، الأمر كله يتعلق بنفسك وكيف ترى نفسك"

وأردف: "إذا نظرت إلى الوراء في العام الماض ، فمن المهم أن ألعب فقط، أهدافي الشخصية هي اللعب، وإحداث تأثير كبير ونرى كيف ستسير الأمو فيما بعد"

وأردف: "أحاول البقاء في الوقت الحالي بنفس الرغبة في مواصلة ممارسة كرة القدم والاستمتاع بها، وبذل قصارى جهدي لكي أصبح لاعبًا أفضل وأقدم المزيد"

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يذكر أن النجم الألماني قد عاش فترة صعبة بسبب المرض والإصابات والتهميش خلال السنوات الماضية التي كان من المنتظر فيها أن يبزغ نجمه بشكل أكبر.