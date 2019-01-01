ضعف فرص مشاركة المعيوف مع الهلال أمام السد

الهلال يسعى للتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصبحت مشاركة عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال السعودي، أمام السد القطري، محل الشك بسبب الإصابة التي لحقت باللاعب مؤخرًا.

وكان الهلال قد حقق الفوز في لقاء الذهاب على السد القطري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط خارج ملعبه.

ويواصل المعيوف برنامجه التأهيلي في مران الهلال خلال الأيام الماضية، ولكن لم يكتمل شفاء اللاعب بصورة كاملة من الإصابة التي لحقت به.

وكان المعيوف قد تعرض لإصابة في مفصل القدم في لقاء الذهاب أمام السد، ودخل برنامج تأهيلي منذ اللقاء الأول حتى الأن.

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ومن المنتظر أن يدفع رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، بمحمد الواكد حارس مرمى الهلال البديل في اللقاء والذي ظهر بشكل مميز أمام ضمك في الدوري السعودي.

ويواجه الهلال نظيره السد في لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل في الرياض، حيث يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدفين.