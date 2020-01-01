ضرب سيارته والتقط معه سيلفي - ما الذي حدث بين زيدان وأحد المشجعين؟

موقف غريب حدث لزيدان في مقر تدريبات النادي الملكي

تعرض زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، لموقف غريب عقب خروجه من مقر تدريبات النادي الملكي.

ريال مدريد يستعد لمواجهة سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل في الجولة 24 من الليجا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ أحد المشجعين ويعمل في محل لبيع الزهور كان يمر بجوار مقر تدريبات ريال مدريد بسيارته قبل أن تصدمه سيارة أخرى من الخلف.

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وتابعت أنّ المشجع، إيجناسيو فيرنانديز، خرج من السيارة ليجد أنّ زيدان هو من ارتطم به ليطلب منه بعدها الحصول على صورة خاصة.

وقال فيرنانديز في تصريحات نقلتها الصحيفة: "حينما وجدت أنّ زيدان هو من ارتطم بي، قلت له إنني من أكبر محبينك وكنت أتمنى رؤيتك في ظرف أفضل، وبعدها التقطنا صورة سويًا".

وتابع: "طلب مني رقم هاتفي واتصل بي وكيل أعماله بعد ذلك ليسألني عن تكلفة إصلاح السيارة لكن يكفيني أنني رأيت زيدان والتقطت معه الصورة".

Zidane acaba de tener una colisión(solo chapa) camino a Valdebebas pic.twitter.com/5TEsUY6vTO — JAVI G. R. (@JaviviMadrid) February 8, 2020

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.