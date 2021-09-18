ضربة موجعة لجارديم و4-4-2 .. البريك يُعزز إصابات الهلال

الهلال يُواجه الاتفاق مساء اليوم في الدوري السعودي

يستعد الهلال لاستقبال الاتفاق في خامس جولات الدوري السعودي مساء اليوم على استاد الملز، وسيفتقد الفريق لـ4 لاعبين من أبرز عناصره بسبب الإصابة آخرهم الظهير الأيمن محمد البريك.

الهلال جمع 7 نقاط من 3 مباريات ولم يلعب مباراة الجولة الأخيرة لانشغاله بمواجهة الاستقلال الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي حسمها لصالحه بهدفين نظيفين، وقد أوقعته القرعة ضد برسبوليس في دور الـ8.

من هم الغائبون الأربعة عن الهلال أمام الاتفاق؟ وما هي تفاصيل إصابة البريك؟

الهلال واصل تدريباته أمس وسط غياب الثنائي عبد الله عطيف وسلمان الفرج للإصابة، حيث أصيب الأول خلال تواجده مع منتخب السعودية فيما لم يستطع الثاني إكمال مباراة دوري الأبطال وخرج مصابًا.

وغاب عن التدريبات يوم أمس كذلك الثنائي محمد البريك وأندريه كاريلو وقد تأكد غيابهما عن المباراة الصعبة ضد الاتفاق مساء اليوم.

حساب الهلال على تويتر أوضح أن الظهير الأيمن خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بالتواء في مفصل القدم، مشيرًا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع.

وأضاف حول الجناح البيروفي "كاريلو لم يُشارك في المران لتعرضه لكدمة في أسفل الظهر"، ولم يُحدد مدة غياب اللاعب لكن المتوقع أن تقتصر على مواجهة الاتفاق فقط.

غياب البريك .. ضربة موجعة لجارديم و4-4-2

المدرب ليوناردو جارديم يعتمد طريقة لعب 4-4-2 مع الهلال، ويُصر عليها رغم أن الفريق لم يُقدم معها الأداء المطلوب وتعادل مؤخرًا مع الباطن 0-0 واستطاع الفوز على الطائي والتعاون بفضل أهداف متأخرة.

طريقة 4-4-2 تعتمد بشكل كبير على الظهيرين في الأدوار الهجومية والدفاعية، وقد لاحظنا كيف اختلف أداء الهلال 180 درجة حين شارك الظهير الأيسر ياسر الشهراني بعد غيابه بسبب الإصابة.

المتوقع أن يُعوض مدالله العليان أو أمير كردي البريك على الجانب الأيمن من دفاع الهلال وهما أقل بوضوح في المستوى والأداء خاصة الهجومي، مما يُمثل ضربة قوية لطريقة لعب 4-4-2 والمدرب جارديم.

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