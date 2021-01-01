ضربة مزدوجة للاتحاد والهلال .. فقدان عناصر مهمة في الكلاسيكو

التوقف الدولي يهدد الثنائي الاتحاد والهلال

كشفت تقارير صحفية عن ضربة موجعة متوقعة لنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ستضربه في لقاء الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد والهلال يتواجهان يوم التاسع من شهر أبريل المقبل، ضمن الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لبرنامج "في المرمى" عبر قناة "العربية"، أن هناك لاعبان من الاتحاد مهددان بالغياب عن الكلاسيكو بالإضافة للاعب من الهلال أيضًا.

وأشارت التقارير إلى أن كلًا من أحمد حجازي الذي سينضم لمنتخب مصر وجاري رودريجيز الذي سينضم لمنتخب الرأس الأخضر، مهددان بالغياب أمام الهلال بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا، والحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأكدت التقارير أيضًا من المحتمل أن يغيب البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال، جراء نفس السبب، حال انضمامه لمنتخب بيرو في التوقف الدولي المقبل.

ويسعى الاتحاد لاستغلال مباراته أمام الهلال للفوز بها من أجل أخذ خطوة نحو المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين خلال الجولات الأخيرة.