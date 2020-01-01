ضربة لبرشلونة .. نيمار يقترب من التجديد لباريس سان جيرمان

العلاقة بين نيمار وباريس تحسنت بشكل كبير

أشارت تقارير صحفية، إلى أن البرازيلي نيمار، يقترب من تجديد عقده مع فريقه باريس سان جيرمان.

وكانت إدارة برشلونة، تأمل في الحصول على توقيع اللاعب البرازيلي، واستعادته من جديد، ولكن يبدو أن العلاقة بين نيمار وباريس بدأت تتحسن.

ووفقاً لصحيفة espn فإن إدارة باريس متفائلة بالتوصل إلى اتفاق مع نيمار، ولكن لن يتم اتخاذ أي قرارات قبل مايو أو أبريل، مع تعليق المفاوضات في الوقت الحالي.

وشددت الصحيفة أن اللاعب استقر بشكل أفضل من الصيف الماضي، داخل النادي والمدينة الفرنسية.

ومن المنتظر ان ينتهي عقده مع باريس بعد عامين ونصف، ودخل صاحب الـ 27 مع ليوناردو المدير الرياضي للفريق الباريسي في مفاوضات لتجديد عقده بشكل ودي.

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جدير بالذكر أن نيمار، شارك هذا الموسم مع باريس في 15 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفاً وصنع خمسة آخرين.

وفي سياق متصل، عرضت إدارة باريس تجديد عقد مبابي، ولكن اللاعب لم يتخذ قراره بعد، وتأمل إدارة الفريق في تجديد العقد لمدة عام على الأقل، وحرمان ريال مدريد من التعاقد مع الشاب الفرنسي.