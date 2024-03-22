ضربة لإنريكي.. واعد باريس سان جيرمان مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة!

أحد نجوم "بي إس جي" هذا الموسم..

تعرض لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا تحت 23 عامًا برادلي باركولا لإصابة قد تضرب مخططات لويس إنريكي بشأن الاستعانة به أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

كان هذا خلال مباراة ودية استعدادية لأولمبياد باريس 2024 جمعت بين منتخبي فرنسا وكوت ديفوار تحت 23 عامًا.

وخرج باركولا مصابًا بعد الإمساك بالجزء الخلفي من فخذه الأيسر أثناء المغادرة، وبالتالي يبدو أنها إصابة على مستوى العضلة الخلفية.

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إذا لم يكن الضرر كبيرًا، قد يضطر إلى الغياب 3 أسابيع، وبالتالي سيغيب بنسبة كبيرة عن مباراة برشلونة في الذهاب والتي تقام في 10 أبريل.

لكن إذا كان الضرر أكبر، قد يغيب عن المباراتين، وبالتالي يمثل ضربة لخطط إنريكي حول اللقاء لأن باركولا دائمًا ما يكون سلاحًا هامًا للمدرب الإسباني سواء حين يأتي من الدكة أو حين البدء به أساسيًا.

لكن قد يكون الأمر مجرد شد عضلي ويحتاج إلى 10 أيام على أقصى تقدير لحسم الموقف والعودة إلى المباريات، وكل هذا سيتم الوقوف عليه بعد إجراء الفحوصات الكاملة.