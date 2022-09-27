ضربة قوية للأهلي في بداية عهد موسيماني

الأهلي أعلن تعاقده مع بيتسو موسيماني

يترقب النادي الأهلي السعودي وصول بيتسو موسيماني إلى جدة لبدء مهمته في تدريب الفريق، ولكن يبدو أن البداية لن تكون بالإيجابية التي يأملها المدرب.

الأهلي خاض مباراة ودية يوم أمس أمام العين ربحها بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك استعدادًا للمباراة القادمة أمام جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقد غاب عن اللقاء نجم وسطه علي الأسمري الذي تعرض لإصابة صعبة في الأيام الأخيرة من التدريبات، وقد خضع لفحوصات طبية مكثفة خلال الساعات الماضية للوقوف على حقيقة الإصابة ومدة العلاج.

Shahid Shahid

النتائج ظهرت بالفعل ومثلت ضربة قوية لبداية الأهلي مع موسيماني، حيث أعلن النادي رسميًا إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الساق الخلفية.

وأوضح بيانه الرسمي أن الأسمري سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهرين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه ومن ثم خوض المباريات.

الأسمري من الأسماء المهمة والأساسية في الأهلي، وقد حاولت عدة أندية على رأسها الاتحاد ضمه في سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكن الإدارة الأهلاوية تمسكت ببقائه بل وجددت عقده حتى عام 2025.

يُشار إلى أن المهاجم هيثم عسيري غاب عن مباراة العين الودية مساء أمس لتواجده في إسبانيا مع المنتخب السعودي استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022، حيث يُعد اللاعب الوحيد الذي اختاره المدرب هيرفي رينارد من الأهلي.

الأخضر كان قد تعادل وديًا مع إكوادور 0-0 وسيلعب اليوم أمام أمريكا في إسبانيا.