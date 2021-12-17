ضربة قوية لكأس العالم .. أمريكا الجنوبية تنضم لدوري الأمم الأوروبي!

ذكرت تقارير أن هناك اتفاق جاري التحضير له بين اتحاد أمريكا الجنوبية ونظيره الأوروبي لمشاركة أعضاء الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبي.

ولُعبت نسختين حتى الآن من دوري الأمم الأوروبية، فازت البرتغال بالأولى وفرنسا بالثانية، ولاقت البطولة نجاحاً كبيراً.

ما هي المخططات المشتركة لاتحاد أمريكا الجنوبية وأوروبا؟

أوضحت "ESPN" أن بداية من 2024 ستنضم العشر دول أعضاء اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول" لتشارك مع نظيرتها الأوروبية بدوري الأمم.

وستنضم 6 فرق لاتينية للتصنيف الأول من دوري الأمم بحسب التقرير، وتدخل البقية للتصنيف الثاني، ويبقى التصنيف الثالث والرابع دون تغيير.

ويأتي التعاون ليكون الثاني بعد الإعلان عن تنظيم مباراة تجمع بطل أوروبا مع بطل أمريكا الجنوبية ستقام يونيو المقبل بين إيطاليا والأرجنتين بملعب "ويمبلي".

كيف تهدد الخطط مخطط فيفا لكأس العالم

ويحاول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الترويج لخطة لعب كأس العالم كل عامين، والتي لاقت معارضة كبرى من الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية.

وحال شاركت فرق أمريكا الجنوبية بالبطولة الأوروبية، لن يكون هناك متسع للعب المونديال بالمواعيد الجديدة المقترحة كل سنتين.

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