ضربة قوية جديدة.. نجم برشلونة يخضع لعملية جراحية تبعده طويلًا عن الملاعب!

تلقى مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنباءً تعيسة للغاية يوم الأربعاء، عندما تأكد خضوع نجم البرسا سيرجي روبيرتو لعملية جراحية سوف تبعده لمدة طويلة إلى حد ما عن الملاعب.

وكان تشافي قد أكد لإدارة جوان لابورتا على ضرورة التجديد لسيرجي روبيرتو الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم في ظل قناعته الكبيرة بما يمكن لصاحب الـ29 عامًا تقديمه في تشكيلته بالفترة المقبلة.

وتعرض سيرجي روبيرتو للإصابة في 27 أكتوبر الماضي، ثم أُعلِن عن شفائه واستعداده للمشاركة أمام إسبانيول في الشهر التالي، قبل أن يتراجع النادي ويؤكد شعور اللاعب بآلام في الفخد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن الفحوصات الأخيرة التي خضع لها اللاعب بسبب آلامه المستمرة أثمرت عن ضرورة خضوعه لعملية جراحية في دولة فنلندا.

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الطبيب الذي سيقوم بهذه العملية هو نفسه الذي تولى أمر عثمان ديمبيلي في آخر سنتين وأتت نتائج علاجه إيجابية للغاية بالنسبة للدولي الفرنسي.

لكن النبأ التعيس هو أنه وبعد القيام بالجراحة، سيبتعد سيرجي روبيرتو عن الملاعب لمدة لن تقل على ثلاثة أشهر، أي أنه في أفضل الأحوال سيعود بنهاية شهر مارس 2022.

بهذا، ينضم سيرجي روبيرتو إلى قائمة طويلة من المصابين في برشلونة يتقدمها الموهوب أنسو فاتي ومارتين برايثوايت بجانب بيدري وغيرهم من نجوم البلوجرانا.

آفة الإصابات العديدة في برشلونة دفعت النادي وبناء على إلحاح من المدرب تشافي هيرنانديز إلى إقالة 2 من أعضاء الجهاز الطبي، بجانب نية الاستغناء عن رئيس الخدمات الطبية وتعويضه بآخر في الأيام القليلة القادمة.