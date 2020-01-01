ضربة قاصمة لكلوب وليفربول.. مباريات قد يغيب عنها صلاح بسبب كورونا

تعرف على المدة المتوقعة لغياب محمد صلاح عن الملاعب عقب إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر مصر، وما هي المباريات التي سيغيب عنها مع ليفربول؟

تواصل الأنباء التعيسة ملاحقة ليفربول ومدربه يورجن كلوب، وهذه المرة بعد تأكد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب مصر.

وكان ليفربول قد تعرض لخسارة ضخمة بإصابة مدافعه الأساسي فيرجيل فان دايك بالرباط الصليبي ليبتعد لمدة طويلة عن الملاعب، تلاه إصابة جو جوميز وغيابه على الأرجح لنهاية الموسم خلال تواجده في معسكر منتخب إنجلترا.

هذا إلى جانب بعض الإصابات الأخرى لتياجو ألكنتارا وجوردان هندرسون وغيرهما، الأمر الذي يضع الريدز في أزمة كبيرة خصوصًا مع ضغط المباريات الهائل هذا الموسم.

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وبإصابة صلاح بكورونا، فمن المفترض أن يخضع للعزل الطبي لمدة 14 يومًا، الأمر الذي سيجعله يغيب عن عدد من المباريات المهمة لكتيبة كلوب في الفترة المقبلة.

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بالطبع، انتهى مشوار صلاح مع منتخب مصر ولن يلعب مباراتي توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا، ومن غير المعروف متى سيتسنى له العودة مرة أخرى إلى إنجلترا.

المباراة الأولى التي يتوقع عدم وجود المصري فيها مع ليفربول هي ليستر سيتي، والمقرر لها يوم 21 نوفمبر بأنفيلد في الدوري الإنجليزي، إلى جانب مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم 25.

ونظرًا لإصابة صلاح يوم 13، فيفترض أن يكون جاهزًا للعودة بدايةً من 27، لكن أغلب الظن أنه لن يشارك في مباراة برايتون المقرر لها يوم 28 لغيابه عن التدريبات طوال تلك الفترة.

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كما قد يمتد غيابه لمباراة أياكس في دوري الأبطال مطلع شهر ديسمبر إن أتت نتيجة العينة الجديدة بعد أسبوعين إيجابية، في شيء قريب نسبيًا مما حدث مع كريستيانو رونالدو الشهر الماضي.

الخطة البديلة التي ستكون أمام يورجن كلوب هي الاعتماد على الوافد الجديد المبدع ديوجو جوتا في مركز صلاح كجناح أيمن، مع وجود حل الاعتماد على شيردان شاكيري أيضًا بعد ظهوره مؤخرًا بصورة جيدة.

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن الأمر برمته فيما يتعلق بالغياب سيتحدد في المقام الأول بناء على بروتوكول العزل الذي سيتبعه صلاح في مصر، لذلك فمن الممكن أن يغيب لمدة أقل من 14 يومًا أو مدة أطول، لا أحد يعلم حتى الآن.

الجدير بالذكر أن الاعتقاد السائد أن سبب انتقال كورونا لصلاح هو تواجده في فرح أخيه بالأيام الماضية وسط جمع كبير من الناس دون ارتداء الكمامات، ما كان كافيًا بالطبع لانتقال العدوى إليه.

كما تجدر الإشارة إلى أن صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف ويتصدر ترتيب هدافي البريميرليج بالتساوي مع كالفيرت ليونين مهاجم إيفرتون.