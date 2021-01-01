ضربة صادمة لليفربول .. إصابة هندرسون قد تبعده حتى نهاية الموسم

اللاعب تعرض للإصابة في هزيمة الديربي

تتوالى الصدمات من جديد على يورجن كلوب مدرب ليفربول، بعد إصابة قائد الفريق جوردان هندرسون واحتمالية غيابه حتى نهاية الموسم.

هندرسون غادر أرض الملعب، خلال هزيمة ليفربول الأخيرة ضد إيفرتون بهدفين دون رد بالجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن هندرسون يعاني من مشكلة في الفخذ وربما لن يلعب مع الفريق هذا الموسم مرة أخرى.

ويأتي ذلك بسبب حاجة الدولي الإنجليزي لعملية جراحية من أجل التعافي بشكل كامل من الإصابة والعودة للملاعب.

المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد، بل هناك بعض الشكوك حول إمكانية غياب هندرسون عن منتخب إنجلترا في اليورو المقرر إقامته الصيف القادم.

الوضع الحالي يشير إلى أن نجم وسط ليفربول سيغيب لفترة تصل إلى 12 أسبوعًا بسبب الجراحة، بعد الفحوصات التي أجراها الإثنين الماضي.

وتمثل إصابة صاحب الـ30 سنة ضربة جديدة لكلوب، الذي يعاني بشكل واضح من الإصابات هذا الموسم، والتي أجبرته على الدفع بهندرسون كقلب دفاع.

اقرأ أيضًا .. انهيار مورينيو وسقوط ليفربول وقطار مانشستر سيتي لا يتوقف .. ظواهر الجولة 25 من الدوري الإنجليزي

وينضم بذلك لاعب الوسط المخضرم لقائمة طويلة من المصابين، أبرزها جو جوميز وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب، حيث من المقرر غيابهم جميعًا حتى نهاية الموسم الحالي.

وتضعف هذه الإصابات كثيرًا من حظوظ ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز السادس بـ40 نقطة بفارق شاسع عن مانشستر سيتي المتصدر بـ59 نقطة.