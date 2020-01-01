ضربة جديدة لصن داونز قبل مواجهة الأهلي - إصابة قوية لـ"لانجيرمان" ويحتاج لجراحة

ضربة ثانية لصن داونز قبل مواجهة الأهلي

صدمة جديدة تلقاها فريق صن داونز الجنوب إفريقي بد تعرض ظهيره الأيسر للإصابة خلال الساعات القليلة الماضية.

صن داونز قد أعلن مؤخرً خضوع ثابيلو مورينا لجراحة عاجلة خلال الساعات الماضية بعد الإصابة الذي تعرض لها على مستوى الكاحل.

وصباح اليوم، كشفت تقارير صحفية عن إصابة تيبوجو لانجيرمان في الفخذ، وهي إصابة عضلية من المحتمل أن يخضع لجراحة بسببها.

المزيد من الفرق

لانجيرمان من أبرز عناصر فريق صن داونز الجنوب إفريقي خلال المواسم الماضي ويعتمد عليه موسيماني المدير الفني للفريق بشكل كبير.

اقرأ أيضًا - دجانيني أولى ورطات مؤمنة ويضع الأهلي في مأزق قبل مواجهة الوحدة

ضربات كبيرة تلقاها صن داونز قبل مواجهة الأهلي المرتقبة نهاية الشهر الجاري، في منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لاستضافة صن داونز يوم 29 فبراير الجاري على ستاد القاهرة في انتظار الموافقات الأمنية من أجل الإعلان بشكل رسمي.