ضربة أخرى لفرنسا؟ غياب نجم ريال مدريد عن التدريبات!

هل يغادر معسكر المنتخب؟

تغيب إدواردو كامافينجا نجم ريال مدريد عن تدريبات منتخب فرنسا يوم الأحد، قبل مباراة بطل العالم أمام أستراليا مساء الثلاثاء.

منتخب فرنسا سبق وفقد نكونكو وكريم بنزيما وكيمبمبي بسبب الإصابة بعد استدعائهم للمنتخب.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإنّ كامافينجا يعاني من إصابة طفيفة حيث شعر بعدم الراحة، وحتى الآن لم يتم تأكيد مشاركة نجم ريال مدريد بالمباراة الافتتاحية لحامل اللقب أمام أستراليا.

وظهر لاعب خط وسط ريال مدريد ظهر الأحد في المؤتمر الصحفي لمنتخب فرنسا، وتحدث بشكل مباشر عن زميله بريال مدريد كريم بنزيما، الذي أعلن المنتخب الفرنسي عن إصابته بتمزق بالفخذ الأيسر.

وقال كامافينجا إن الفائز بالكرة الذهبية كان منزعجًا، وقال إنه بسبب رحيله المبكر صباح الأحد، تمكن فقط من تبادل الرسائل مع زميله في الفريق.

ومن المتوقع مشاركة كلًا من أدريان رابيو، وأنطوان جريزمان، ويوسف فوفانا بخط الوسط في تشكيلة ديدييه ديشان مساء الثلاثاء في مواجهة أستراليا.