ضربة أخرى بعد ميسي.. باريس يضع عينه على نجم برشلونة

دخل نادي باريس سان جيرمان في سباق ضم مدافع برشلونة رونالدو أراوخو وسط تعقيدات في مفاوضات تجديد تعاقده مع البلوجرانا.

المدافع الأوروجوياني يمتلك عقدًا مع برشلونة ينتهي في صيف 2023 ويحظى اللاعب باهتمام أندية كبيرة في أوروبا.

آخرهم العملاق الفرنسي الذي يبدو أنه يريد هو الآخر الاستفادة من الوضع الراهن بين أراوخو وإدارة برشلونة.

ما هو الجديد بخصوص أراوخو؟

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن باريس سان جيرمان دخل في صراع ضم أراوخو الذي يقدم مستويات مبهرة في خط دفاع البلوجرانا.

وسيكون النادي الباريسي في منافسة شرسة مع تشيلسي ومانشستر يونايتد للظفر بخدمات المدافع الأوروجوياني.

ما هو وضع أراوخو مع إدارة البرسا؟

كانت محطة "TV3" الكتالونية، كشفت رفض رونالد أراوخو العرض الذي قدمه نادي برشلونة له من أجل تجديد عقده.

وحسب ما ذكرت، فإن السبب يعود وراء العرض المنخفض الذي عرضه النادي والذي لا يتناسب مع أهمية اللاعب في الفريق وما يقدمه في الفترة الأخيرة.

وأصبح أراوخو في الفترة الأخيرة قطعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في فريق تشافي هيرنانديز، وشارك هذا الموسم بقميص برشلونة في 30 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

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