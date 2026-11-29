وجه نادي برشلونة رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه في الدوري الإسباني، بعدما اكتسح مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب ريازور، في المواجهة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 14 من المسابقة.

ونجح الفريق الكتالوني تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك في استغلال الهدية الثمينة التي قدمها ديبورتيفو ألافيس بإسقاط ريال مدريد ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في عقر داره، ليعيد برشلونة فارق النقاط الست في صدارة جدول الترتيب ويعوض تعثره السابق في الكلاسيكو.

انتفاضة رافينيا وهاتريك يكسر الصيام

تقمص الجناح البرازيلي رافينيا دور البطولة المطلقة في الشوط الثاني، بعدما نجح في تحويل بدايته المتعثرة وإهداره لفرصة محققة في الدقيقة 44 إلى مهرجان أهداف شخصي، موقعًا على ثلاثية تاريخية أعادت إليه بريقه التهديفي بعد فترة من التراجع امتدت منذ منتصف أكتوبر.

وافتتح رافينيا حصيلته في الدقيقة 50 برأسية متقنة ترجم بها عرضية ساحرة من لامين يامال، قبل أن يعود في الدقيقة 83 ليقتنص الكرة داخل المنطقة ويسددها ببراعة معلنًا الهدف الرابع، ثم اختتم حفله التهديفي في الوقت بدل الضائع بتسجيل الهدف الخامس لفريقه والثالث له، ليرفع رصيده الشخصي إلى 17 هدفًا متربعًا على عرش هدافي الليجا دون منازع، بعد فترة شكوك لحقت به عقب إصاباته وغيابه عن التهديف من بعد العودة بنفس النسق الذي كان عليه في بداية الموسم.

داني أولمو.. العقل المدبر يعوض غياب فيرمين

لم تقتصر السيمفونية الكتالونية على أهداف رافينيا، بل برز اسم داني أولمو كأحد أهم مفاتيح الانتصار الكاسح، بعدما استغل فرصة مشاركته أساسيًا لتعويض غياب فيرمين لوبيز الموقوف بأفضل صورة ممكنة.

ووضع أولمو بصمته في الهدف الافتتاحي الذي سجله لامين يامال في الدقيقة الثانية، حين قام بتمويه ذكي وترك الكرة تمر من بين قدميه لتخدع حارس ديبورتيفو، قبل أن يتكفل بنفسه بتسجيل هدف التقدم الثاني في الدقيقة 20 برأسية قوية إثر عرضية متقنة من أنتوني جوردون، مؤكدًا جاهزيته الفنية والبدنية لقيادة خط وسط هجوم البلوجرانا.

سطوة تهديفية مرعبة بـ 56 هدفًا وتعميق لجراح مورينيو

يعكس الفوز العريض في ريازور القوة الهجومية الضاربة التي يتمتع بها برشلونة خلال الموسم الحالي، حيث رفع الفريق رصيده التهديفي إلى 56 هدفًا في 14 جولة فقط، بمعدل تهديفي يبلغ أربعة أهداف في المباراة الواحدة، وهو رقم يعكس الفاعلية القصوى لمنظومة هانزي فليك الهجومية.

وعلى الجانب الآخر، ضاعفت هذه الخماسية من الضغوط الواقعة على الغريم التقليدي ريال مدريد ومدربه جوزيه مورينيو، الذي بات متأخرًا بفارق ست نقاط كاملة خلف المتصدر الكتالوني وكأن الفوز في الكلاسيكو للملكي لم يأت بالجديد لهم قبل عدة جولات، في وقت يبدو فيه قطار برشلونة الهجومي عصيًا على الإيقاف.

بيت القصيد

لا يكتفي برشلونة تحت قيادة هانز فليك بحصد النقاط، بل يفرض هيمنته بلغة الأرقام والغزارة التهديفية التي بلغت 56 هدفًا في 14 جولة، ومع استعادة رافينيا لحاسته التهديفية بهاتريك مدوٍ وتألق داني أولمو في صناعة الفارق إلى جانب هدف يامال وصناعته لثنائية من أهداف رافينيا، يبدو الفريق الكتالوني في وضعية مثالية لتوسيع الفجوة مع ريال مدريد وتعميق أزمات جوزيه مورينيو في سباق اللقب.