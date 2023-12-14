ضد الحكام.. القضاء ينحاز لمبررات الاتحاد الإسباني!

شكاوى الحكام لم تجد من يسمع لها..

أصدر القضاء المحلي في العاصمة الإسبانية مدريد حكمين لصالح الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن دعوى أقامها الحكم الإسباني شافيير إسترادا وستة من حكام تقنية الفيديو.

الدعوى استندت إلى انتقاء الاتحاد الإسباني للحكام المعينين في بعض المباريات، كونهم جميعًا لم يتم تجديد عقودهم وكذلك لم يتم اختيارهم جميعًا في أي مباراة لآخر جولتين في الدوري الإسباني.

تم رفض مطالب المدعين، وقبل القضاء التفسيرات التي قدمها الاتحاد الإسباني والتي تؤكد أن تعيينات الحكام "ليست إلزامية" و"لا يوجد حق مطلق للحكام وغير محدود للاختيار في جولات متتالية".

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وكان إسترادا تحديدًا قد تحدث عن وجود تدخلات في بعض المباريات خصوصًا في الصور المقدمة لتقنية الفيديو، وذكر مباراتين هامتين هما مباراة فالنسيا وريال مدريد التي طرد فيها فينيسيوس جونيور إضافة إلى مباراة أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول الموسم الماضي.

وكان إسترادا قد صرح من قبل بأن تعيينات الحكام وقراراتهم تجاه مباريات الفرق الكبرى في إسبانيا، تراعي الفرق الكبيرة أكثر من باقي الفرق.