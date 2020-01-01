ضحية مورينيو يشرح لساوثجيت أهميته في المنتخب الإنجليزي

هل يعود لقائمة المنتخب الإنجليزي في معسكر مارس؟

أصر المدافع الدولي الإنجليزي داني روز، أنه ما زال على رادار مدربه جاريث ساوثجيت، وذلك رغم ابتعاده عن الأسود الثلاثة منذ أكتوبر الماضي.

واضطر الظهير الأيسر لمغادرة توتنهام في الميركاتو الشتوي الأخير، لإنعاش فرصه في تمثيل منتخب بلاده في اليورو، بعد خروجه من حسابات مدرب المنتخب، لكثرة جلوسه على مقاعد السبيرس.

وبعد مشاجرته مع جوزيه مورينيو مع بداية العام الماضي، حط الرحال إلى "سان جيمس بارك"، منها تخلص من كابوس مقاعد بدلاء سبيشال وان، ومنها ذهب لنادٍ يعطيه فرصة اللعب بصفة مستمرة، ليساعده في تثبيت أقدامه في المنتخب مرة أخرى.

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وقبل الإعلان عن قائمة المنتخب الإنجليزي الذي سيواجه إيطاليا والدنمارك وديًا هذا الشهر، قال روز "في السنوات الماضية، أراد المدرب أن يعطي الفرصة للجميع لكي تكون الأجواء جيدة في معسكرات التدريب".

أضاف عن أهميته وأصحاب الخبرات "هذا يعني أن الشباب واللاعبين الكبار في السن مثلي، سيكونون إيجابيين ويقدمون المشورة، وبطبيعة الحال سيكون من الجميل اختيارك".

وتابع "بحكم خبرتي في التجمعات السابقة، أعتقد أنه يدرك ذلك. وقد تواصلت مع جاريث، وآمل أن أراه الأسبوع المقبل بعد إعلان قائمة المنتخب".

الجدير بالذكر أن قرعة اليورو وضعت المنتخب الإنجليزي في المجموعة الرابعة بجانب كرواتيا والتشيك وواحد من الرباعي اسكتلندا، إسرائيل، النرويج وصربيا.