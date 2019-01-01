ضحايا سواريز وعقدة جريزمان وعشرية ميسي .. أهم أرقام لقاء برشلونة ومايوركا

تعرف على أهم أرقام مباراة برشلونة وريال مايوركا ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإسباني.

يتقدم فريق برشلونة على نظيره ريال مايوركا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ ١٦ من الدوري الإسباني.

تقدم برشلونة في النتيجة وعدد الأهداف التي تم تسجيلها جعل للمباراة مذاقًا آخر حيث أصبحت متخمة بالأرقام التي سنستعرضها سويًا في السطور المقبلة:

سجل جريزمان الهدف الأول له على الإطلاق في شباك فريق ريال مايوركا رغم خوضه ثمانية لقاءات له ضدهم من قبل مع ريال سوسيداد.

أصبح تير شتيجن هو الحارس الأول هذا الموسم في كل الدوريات الكبرى الذي يصنع هدفين في بطولة الدوري المحلي الخاصة به بعد صناعته للهدف الأول لجريزمان.

ميسي يحتفل بالكرة الذهبية قبل لقاء مايوركا

انضم ريال مايوركا لقائمة ضحايا الأوروجوياني لويس سواريز المكونة من ٢٨ خصم مع برشلونة في الدوري، حيث أصبح يملك هدفًا على الأقل في كل فريق قابله بالدوري الإسباني بواقع ١٣٩ هدفًا في ٢٨ فريقًا.

وصل ليونيل ميسي قائد الفريق للموسم الـ ١٤ على التوالي الذي يسجل فيه أكثر من ١٠ أهداف في الدوري، ليصبح الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي قام بذلك في آخر ١٤ موسم ليكسر تعادله مع رونالدو الذي قام بالأمر نفسه لـ ١٣ موسم وفي طريقه للموسم الـ ١٤ حال سجل ثلاثة أهداف إضافية هذا الموسم.

هاتريك ميسي في مباراة اليوم هو الرابع في العام ٢٠١٩ ليعادل أعوام ٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٤ ويقترب من عامه القياسي ٢٠١٢ الذي سجل فيه الثلاثية ست مرات.

وانفرد ميسي اليوم بالمركز الأول في أكبر عدد ثلاثيات في الدوري الإسباني عبر تاريخه بواقع ٣٥ مرة متقدمًا على كريستيانو رونالدو الذي يملك ٣٤ هاتريك.

كذلك وصل لهدفه رقم سبعة من خارج المنطقة أكثر من أي لاعب آخر، وأكثر من أندية كاملة في الدوريات الكبرى حيث لا يتفوق عليه سوى بوردو الفرنسي بتسع أهداف ومانشستر سيتي ولايبزيج بثمانية أهداف.