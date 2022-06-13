ضاعت فرصة مانشستر سيتي وليفربول؟ شرط جافي الجزائي يتضاعف!

جماهير برشلونة تستطيع الاطمئنان الآن.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن عقد اللاعب الشاب بابلو جافي مع برشلونة على الرغم من عدم تجديده بعد إلا أنه قد تمت مضاعفة قيمة الشرط الجزائي به.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي الذي كان يبلغ حوالي 50 مليون يورو قد تمت مضاعفته إلى 100 مليون.

العقد الخاص باللاعب الذي تم التوقيع عليه في سبتمبر 2020 به بند يقوم بمضاعفة الشرط الجزائي بشكل تلقائي عند الدخول في العام الثالث منه وهو ما حدث ببداية شهر يونيو الجاري.

اللاعب الذي قدم مستويات رائعة للغاية رفقة برشلونة في الموسم الماضي من المفترض أن يجدد عقده مع الفريق لكن الأزمة المالية تحول دون ذلك في الوقت الحالي.

وكانت أندية عديدة قد أبدت رغبتها في الحصول على خدمات جافي خلال سوق الانتقالات الصيفية، على رأسها ليفربول ومانشستر سيتي.

وتحدثت تقارير عن وجود رغبة لدى بايرن ميونخ في ضمه أيضًا، ولم يكن على تلك الأندية التواصل مع برشلونة، حيث كان يكفيهم دفع 50 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي القديم في عقده.

جدير بالذكر أن عقد جافي مع برشلونة لا ينتهي إلا بنهاية موسم 2022\2023 وكان قد شارك في 46 مباراة مع الفريق في الموسم الماضي في كل البطولات.