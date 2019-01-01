صور - منتخب مصر يقيم احتفالية لمحمد صلاح والمحمدي

صلاح عاد للمنتخب بعد فترة راحة كبيرة، ليتم استقباله باحتفالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شارك محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، اليوم الأربعاء، في أول مران له مع الفراعنة، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

الفرعون المصري كان آخر المنضمين للمعسكر ظهر اليوم، بعد حصوله على فترة راحة كبيرة، بعد موسم شاق خاضه مع الريدز في الدوري الإنجليزي واختتمه بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

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وبعد المران المسائي، أقام المنتخب احتفالية بصلاح وزميله أحمد المحمدي؛ المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية.

الاحتفالية أقيمت من أجل تهنئة صلاح على لقب دوري الأبطال، وتهنئة المحمدي على صعود فريقه إلى البريميرليج مرة أخرى.

يذكر أن الفراعنة يخوضون غدًا الخميس، مباراة ودية أمام تنزانيا، يليها لقاء غينيا في 16 من الشهر الجاري، قبل التوجه للقاهرة في اليوم التالي.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بملاقاة تنزانيا في يوم 21 من يونيو ثم الكونغو يوم 26 ثم أوغندا يوم 30 من الشهر نفسه.