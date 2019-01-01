صور - جينيراسيون فوت يصل "بتروسبورت" تصعيدًا لأزمة مواجهته أمام الزمالك

أزمة كبيرة تضرب مواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تواجد فريق جينيراسيون فوت السنغالي، أمام ملعب "بتروسبورت" في موعد مباراة الزمالك ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لخوض اللقاء.

وضربت أزمة كبيرة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت، بعد قرار الكاف بنقل المباراة إلى ملعب "برج العرب" ولكن تمسك النادي السنغالي بلعبها في بتروسبورت.

واتجه جينيراسيون فوت إلى ملعب "بتروسبورت" لإثبات حالة بالتواجد في مكان المباراة قبل تعديلها مستندًا على بعض لوائح الاتحاد الإفريقي.

وكان الكاف قد أعلن تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ونقلها إلى برج العرب بدلًا من بتروسبورت، بسبب الظروف الأمنية في مصر، وهو ما تسمح به اللائحة.

إقرأ أيضًا - ميتشو عن أزمة جينيراسيون: لا تلومونا، الأمر خارج سيطرة الزمالك

وأرسل نادي الزمالك صباح اليوم حافلة لنقل الفريق السنغالي إلى الإسكندرية، وقام بحجز الفندق للاعبين ولكن لم يستجيب النادي وقرر التصعيد.