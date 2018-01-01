صور - المنتخب السعودي يطير إلى دبي لخوض المعسكر الأخير قبل كأس آسيا 2019
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المنتخب السعودي
يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم، للمغادرة مساء اليوم السبت، إلى مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لكأس الأمم الآسيوية 2019.
وتنطلق البطولة بداية الشهر المقبل في الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
وتجمع المنتخب السعودي، اليوم السبت، في مدينة الرياض عقب انتهاء مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويقع الأخضر السعودي في المجموعة الخامسة بجوار كلًا من كوريا الشمالية ولبنان وقطر في منافسات كأس آسيا 2019.
وانتهت مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس الجمعة، بمباريات قوية أبرزهم كلاسيكو الهلال والأهلي، والنصر أمام الاتحاد.
وتستمر منافسات دوري كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين أثناء بطولة آسيا 2019.