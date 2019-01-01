صور - الكشف عن قمصان المنتخب التونسي في أمم إفريقيا

منتخب تونس يستعد لكأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن زي نسور قرطاج استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر خلال الشهر الجاري.

ويقع المنتخب التونسي في المجموعة مع مالي وموريتانيا وأنجولا، في البطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في البطولة.

وكشف الاتحاد التونسي على الـ3 قمصان الخاصة بمنتخب نسور قرطاج قبل خوض المنافسات التي ستكون قوية بين أكثر من منتخب.

وجاءت القمصان على النحو التالي:

وتنطلق البطولة في مصر يوم 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.