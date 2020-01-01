صور - الزمالك يكشف عن التصميم الجديد لحافلته

الفارس البيض أول فريق في مصر يمتلك حافلة خاصة

تستكمل حافلة نادي الزمالك الموسم الجاري بتصميم جديد عما ظهرت عليه في الموسم الماضي، وكذلك في الفترة الماضية من الموسم الحالي.

القلعة البيضاء هي أول نادٍ في مصر يمتلك حافلة خاصة، لتنقلات لاعبيه في المباريات التي تقام داخل البلاد.

وشهد التصميم الجديد حذف الرعاة من عليها، مع طباعة كلمة الزمالك باللغة الإنجليزية بدلًا منها، فيما احتفظ رامي السهم بمكانه في التصميم، إذ هو شعار النادي.

بينما تمت إضافة بعض الكلمات الفرعونية إلى الحافلة، مع وجود صورة جماعية لجمهور الفارس الأبيض.

يذكر أن الزمالك يستعد لملاقاة الجونة بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، إذ حقق الفوز في ست مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر مباراتين.

بينما يبتعد الأبيض عن الصدارة برصيد تسع نقاط، حيث يحتلها الأهلي برصيد 30 نقطة من عشر مباريات.