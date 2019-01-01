صور - الحبسي يساند عُمان من المدرجات أمام تركمانستان

حارس الهلال السعودي يطير إلى أبو ظبي لمؤازرة منتخب بلاده

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يتواجد علي الحبسي حارس مرمى الهلال السعودي، لمساندة منتخب بلاده عُمان، أمام تركمانستان، ضمن مباريات المجموعات بكأس آسيا.

ويواجه عُمان نظيره تركمانستان، من أجل خطف بطاقة أحد أفضل ثوالث في البطولة والصعود إلى الدور القادم في البطولة.

ونشر حارس مرمى فريق الهلال السعودي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا أثناء توجهه لأبو ظبي لحضور مباراة منتخب بلاده. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأكد الحبسي في تصريحات صحفية، أنه استغل حصوله على يوم عطلة بعد مباراة الكأس أمام هجر، وتوجه إلى أبو ظبي لحضور المباراة، وأنه سيتواجد بين الجماهير وليس في المقصورة الرئيسية للمباراة".

ولم يتمكن المنتخب العماني من تحقيق أي نقاط حتى الآن، وفي حالة فوزه سيقترب من الصعود كأفضل ثوالث إلى الدور الثاني.

وكان الحبسي قد تغيب عن قائمة عُمان في بطولة آسيا، بسبب الإصابة التي لحقت به قبل انطلاق المنافسات بأيام قليلة.