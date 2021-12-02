صورتان .. رد قاسي من ماتيراتزي على هجوم إبراهيموفيتش

رد الإيطالي ماركو ماتيراتزي نجم إنتر السابق على تصريحات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان بشأن إصابته في إحدى مباريات ديربي ميلانو.

إبراهيموفيتش استذكر في مقابلة صحفية حلقة مثيرة للجدل في علاقته مع ماتيراتزي، ليرد المدافع السابق بنشر الكؤوس التي فاز بها في مسيرته ولم يقترب منها السويدي بعد.

وسبق أن تزامل إبراهيموفيتش مع ماتيراتزي في إنتر، لكن يبدو أن المنافسة بينهما ستكون مدى الحياة، ومع اعتزال بطل كأس العالم مع إيطاليا في 2014، فإنه لا مزيد من الاشتباكات الجسدية على أرض الملعب.

لكن ماتيراتزي قرر الرد على إبراهيموفيتش عبر وسائل الإعلام، ولم يتوان عن إظهار الألقاب التي حققها مع إيطاليا وإنتر.

ماذا قال إبراهيموفيتش؟

أجرى إبراهيموفيتش مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، وتطرق إلى عدد لا حصر له من النقاط المثير للاهتمام، بعد في ذلك علاقته مع ماتيراتزي.

وتذكر إبراهيموفيتش أكثر مباراة يحبها في ديربي ميلانو، لكن الأمر لم يكن فقط يتعلق بالنتيجة.

وقال إبراهيموفيتش: "كان لدي حساب معه لسنوات، ودفعه في ذلك الديربي".

وأضاف: "لقد تدخل ضدي رافعًا قدميه وقفزت وتمكنت من تفاديه، ثم ضربته بالمرفق في وجهه".

وعلق فيليبو إنزاجي نجم ميلان السابق على تلك الواقعة بقوله: "إنه أفضل ديربي في حياته، 1-0 بهدف من إبراهيموفيتش، وماتيراتزي ذهب إلى المستشفى".

ما هو رد ماتيراتزي؟

نجم إنتر السابق قرر الرد عبر نشر صورتين مهمتين عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

الصورة تضمنت لقب كأس العالم الذي حققه مع إيطاليا، ولقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر، وهما لقبان لم يحصل إبراهيموفيتش عليهما.

وعلق ماتيراتزي قائلًا: "رد صامت"، في إشارة إلى أن الصورة تكفي.

العلاقة بين إبراهيموفيتش وماتيراتزي ستواصل التوتر، والمعركة بينهما ستستمر، لكنها لم تعد جسدية، بل أصبحت لفظية.

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