صورة | ريبيري يحضر النهائي لمساندة الجزائر

النجم الفرنسي أتى لأجل العائلة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

شهد نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 في ستاد القاهرة بين الجزائر والسنغال، حضور فرانك ريبيري نجم الكرة الفرنسية وأسطورة بايرن ميونيخ.

وتواجد ريبيري -36 عاماً- في المدرجات رفقة عائلته، لمساندة المنتخب الجزائري، استجابة لطلب ابنته حيزية التي أرادت تشجيع منتخب بلاد والدتها وهيبة.

جاء ذلك على هامش احتفالات عائلة ريبيري بعيد ميلاد ابنته الرابع عشر.

ويتقدم المنتخب الجزائري حتى الآن بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية.

يذكر أن الجزائريين يبحثون عن البطولة الثانية لهم في أمم إفريقيا، بعد لقب 1990، فيما يبحث السنغال عن التتويج الأول في التاريخ.