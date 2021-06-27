صورة | حتى في بلاده السنغال .. جوميس لا ينسى السعودية!

مهاجم الهلال لا ينسى السعودية أبدًا

يُصر مهاجم الهلال "بافيتمبي جوميس" يوميًا على زيادة مقدار حبه واحترامه لدى الشعب السعودي عامة وليس جماهير الموج الأزرق فقط، وذلك عبر التعبير دومًا وأبدًا عن عشقه للسعودية وقوة علاقته بها.

المهاجم الفرنسي يقضي إجازته حاليًا قبل الانضمام إلى معسكر الهلال في بداية يوليو القادم للاستعداد للموسم الجديد، وضمن تلك الإجازة يقضي عدة أيام رفقة عائلته في مسقط رأسه السنغال.

الإعلامي محمد الذيادي أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن المهاجم صاحب الـ35 عامًا لم ينس السعودية خلال تواجده في السنغال، إذ قام بزيارة للسفارة السعودية هناك.

وقد نشر صورة للاعب خلال تلك الزيارة وعلق قائلًا "لاعب نادي الهلال الفرنسي قوميز قام بزيارة للسفارة السعودية في السنغال .... سفير مشرف لنادي الهلال وصورة معبرة عن رقي اللاعب والبيئة التي ينتمي لها رياضيًا. الزعيم حتى بتصرفات أجانبه وتفاعلهم الراقي مع المجتمع يفرق سنوات ضوئية".

لاعب نادي الهلال الفرنسي قوميز قام بزيارة للسفارة السعودية في السنغال....



سفير مشرف لنادي الهلال وصورة معبرة عن رقي اللاعب والبيئة التي ينتمي لها رياضياً



الزعيم حتى بتصرفات اجانبه وتفاعلهم الراقي مع المجتمع يفرق سنوات ضوئية..... pic.twitter.com/LF4DugSbCz — محمد الذايدي (@malthaidy) June 27, 2021

جوميس يُعد أحد أكثر اللاعبين الأجانب في تاريخ الدوري السعودي انسجامًا مع البيئة والأجواء والعادات والتقاليد السعودية، ويُعبر دومًا عن حبه وتقديره للبلاد والشعب السعودي، وقد أصبح منذ انضمامه للهلال صيف 2018 أحد أكبر عشاق القهوة العربية.

الهلال يبدأ تجمعه للمعسكر الإعدادي في الخامس من يوليو القادم على أن يتوجه إلى النمسا في الـ12 من نفس الشهر لبدء معسكره الخارجي، ويسعى الزعيم خلال الموسم القادم للدفاع عن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ومحاولة الفوز بلقب دوري أبطال آسيا بعدما تأهل للدور ربع النهائي.