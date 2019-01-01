صورة بوفون عبر تويتر = 4 مخالفات قانونية!

منشور جيجي لم يسِر على ما يُرام..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نشر جيانلويجي بوفون أسطورة الحراسة الإيطالية صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال قيادته للسيارة، ولكنها أخذت منحنى مختلف تماماً..

كان الغرض الأصلي من الصورة هو التعليق المكتوب أعلاها:"للسفر قاعدة واحدة فقط: لا تعُد مثلما غادرت، عُد مختلفاً".

ولكن موقع فوتبول إيطاليا رصد اختراق "جيجي" للعديد من القوانين بتلك الصورة، إذ لا يرتدي حزام الأمان ويشير عداد سيارته إلى 155 كم في الساعة، والحد الأقصى في إيطاليا هو 130.

🇮🇹 L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso.

🇬🇧 Travel only has one rule don't come back the same as you left. Come back different. pic.twitter.com/TnEsPgNty1 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) June 20, 2019

إلى جانب هذا يضع بوفون يداً واحدة على المقود، ويضع سماعة في أذنه، أبسط ما في الأمر هي عبوة السجائر الواضحة على يساره، ولكن تلك الأحيرة على الأقل هي مجرد أمر غير مستحب للرياضي ولا يوجد قانون يعاقب عليها.

يذكر أن بوفون -41 عاماً- يبحث عن رحلته القادمة بعد باريس سان جيرمان الذي قضى معه الموسم الماضي، حيث تربطه التقارير بالعودة إلى ناديه القديم بارما.