صورة - أوناجم برفقة بنشرقي استعدادًا للانضمام للزمالك

أوناجم تدعيم قوي للزمالك خلال الفترة المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الزمالك المصري اقترب من ضم محمد أوناجم جناح الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الزمالك يبحث عن ضم جناح بعد رحيل محمود عبدالمنعم كهربا المفاجيء للجميع إلى البرتغال واحتمالية إيقافه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن أوناجم برفقة أشرف بنشرقي، في مطار محمد الخامس، متجهين إلى القاهرة لحضور مؤتمر الصفقات غدًا.

ويعد أوناجم من أفضل اللاعبين في الوداد خلال السنوات الأخيرة، حيث يتميز بمهارات عالية قادت الوداد إلى النهائيات الإفريقية ومنصات التتويج مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، في مؤتمر غدًا، عن الصفقات المقرر ضمها للأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.