صوّت الآن | مارتا، رابينوي أم مورجان؟ من الأقرب لشخصية "فرح" في كول أوف ديوتي مودرن وورفير

من أكثر لاعبة تعكس شخصية "فرح كريم" داخل الملعب

أُطلقت النسخة الجديدة للعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير، في حفل مميز أقيم في دبي، والذي قمنا بتغطية خاصة له عبر موقعنا ، ويبدو أن اللاعبين بدؤوا الآن يعتادون على الخاصيات الجديدة في اللعبة، وكذلك على شخصياتها المميزة، والتي يأتي على رأسها المختصون الـ5.

وللتعرف أكثر على شخصيات اللعبة، قررنا في Goal.com مقارنتهم ببعض لاعبي كرة القدم، وذلك بغية تقريبهم منكم، قبل الحصول على رأيكم الشخصي حول اللاعب الذي يقترب أكثر منهم.

أما الشخصية التي سنتطرق لها اليوم، فهي شخصية "فرح كريم" الجديدة على اللعبة والتي كانت ذا طابع عربي!

فرح شخصية عانت طفولة صعوبة مكّنتها من جعل شخصيتها قوية، ومع الوقت قرّرت أن تكرس حياتها للدفاع عن حقوق المظلومين في موطنها، وقد نجحت في التحول لقائدة مميزة وتحقق نجاحات كبيرة.

ميجان رابينوي : على مستوى الشخصية، هناك تقارب كبير بين شخصيتي فرح وميجان، فكلاهما تُدافعان عن حقوق المُستضعفين والمظلومين، ولعل خطاب ميجان في حفل الفيفا الأخير يظهر ذلك بشكل جلي.

مارتا فييرا : إحدى أمهر لاعبات كرة القدم النسائية والفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم أكثر من مرة، ولعل الرسالة التي وجهتها مؤخرًا للنساء حول العالم تُظهر كم هي ملتزمة في الدفاع عن حقوق المرأة.

أليكس مورجان : الأكثر شبهًا من ناحية الخلقة لفرح، كما أنها هدافة بالفطرة وذكية جدًا داخل الملعب. أليكس كتومة أكثر خارج الملعب، لكنها تقوم بأعمال خيرية كثيرة لمساعدة الآخرين.