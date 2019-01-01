صوّت الآن | كيليني، بيبي أم كومباني؟ من الأقرب لشخصية "الذئب" في كول أوف ديوتي مودرن وورفير

من أكثر لاعب يعكس شخصية "ذا وولف" داخل الملعب

أُطلقت النسخة الجديدة للعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير، في حفل مميز أقيم في دبي، والذي قمنا بتغطية خاصة له عبر موقعنا ، ويبدو أن اللاعبين بدؤوا الآن يعتادون على الخاصيات الجديدة في اللعبة، وكذلك على شخصياتها المميزة، والتي يأتي على رأسها المختصون الـ5.

وللتعرف أكثر على شخصيات اللعبة، قررنا في Goal.com مقارنتهم ببعض لاعبي كرة القدم، وذلك بغية تقريبهم منكم، قبل الحصول على رأيكم الشخصي حول اللاعب الذي يقترب أكثر منهم.

أما الشخصية التي سنتطرق لها اليوم، فهي شخصية "ذا وولف" أو الذئب!

الذئب هو شخصية عدوانية، يدمر كل ما يقف في طريقه ولا يعرف معنى الرحمة، ورغم تقدمه في السن وتأثره بإصابات سابقة، إلا أنه مازال يُخطط باستمرار لشن أعنف الهجمات على خصومه. الذئب هو تمثيل للعدوانية ولإرهاب الأعداء...فمن أقرب الشخصيات له في كرة القدم؟

جيورجيو كيليني : لا يُمكن أبدًا إنكار الشبة الكبير على مستوى الوجه بين ذا وولف وكيليني...أما على الأصعدة الأخرى، فنجد أن كيليني قد بلغ مرحلة الشيخوخة الكروية ببلوغ 35 سنة، ورغم ذلك فهو مازال خطرًا فتاكًا على كل مهاجمي العالم.

كليبر بيبي : من أشرس اللاعبين الذين عرفتهم كرة القدم في السنوات الأخيرة. عن عمر الـ36، يبدو أنه قد أصبح أكثر نضجًا داخل الملعب، لكن حذاري من استفزازه، فهو قادر على الإطاحة بأي خصم كان.

فانسون كومباني : مُدافع مانشستر سيتي السابق وأندرلخت الحالي يتشارك مع ذا وولف في الخبرة على الملاعب وفي الشراسة والروح القيادية.