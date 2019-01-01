صوّت الآن | راموس، بيكيه أم شكرينيار؟ من الأقرب لشخصية "كابتن برايس" في كول أوف ديوتي: مودرن وورفير

من أكثر لاعب يعكس شخصية كابتن برايس داخل الملعب

أُطلقت النسخة الجديدة للعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير، في حفل مميز أقيم في دبي، والذي قمنا بتغطية خاصة له عبر موقعنا ، ويبدو أن اللاعبين بدؤوا الآن يعتادون على الخاصيات الجديدة في اللعبة، وكذلك على شخصياتها المميزة، والتي يأتي على رأسها المختصون الـ5.

وللتعرف أكثر على شخصيات اللعبة، قررنا في Goal.com مقارنتهم ببعض لاعبي كرة القدم، وذلك بغية تقريبهم منكم، قبل الحصول على رأيكم الشخصي حول اللاعب الذي يقترب أكثر منهم.

أما الشخصية التي سنتطرق لها اليوم، فهي شخصية "كابتن برايس".

يُعد الكابتن برايس أحد الشخصيات المدمرة في كول أوف ديوتي، من عادته ألا يكون رحيمًا بخصومه ويقوم بكل ما في وسعه من أجل القضاء عليهم بلا شفقة، ورغم ذلك، وفي حياته الخاصة، يستطيع برايس أن يكون ظريفًا مع أصدقائه وأن يهتم بهم.

سيرخيو راموس : ليست صُدفة أن يكون أحد اللاعبين الأكثر تعرضًا للطرد في مسيرته، فهو لاعب يلجأ لكل الطرق من أجل إيقاف خصومه، وذلك دون أن يكون رحيمًا بهم. خارج الملعب، راموس شخص ذو روح مرحة، ودائمًا ما أظهر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

جيرارد بيكيه : يجمع بين الشبه الخارجي وشبه الشخصية مع برايس...بيكيه شخصية مرحة جدًا خارج الملعب ولا يتردد في مناوشة خصومه، كما أنه لا يتردد في الإجهاز عليهم بتدخلات عنيفة داخل الملعب إن تطلب الأمر ذلك.

ميلان شكرينيار : قوي جدًا مثل الكابتن برايس، شجاع على أرض الملعب ومن الصعب جدًا تخطيه في المواجهات الثنائية. يتقاسم صفات كثيرة مع الكابتن جون برايس.