صنقور يبدأ التدريبات الجماعية مع شباب الأهلي

اللاعب عاد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدأ عبد العزيز صنقور مدافع شباب الأهلي تدريباته الجماعية مع الفريق تمهيدًا لعودته للعب الموسم القادم.

وكان اللاعب الإماراتي قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم الجاري ليخضع لعملية جراحية عاجلة أنهت موسمه مع شباب الأهلي قبل أن يبدأ.

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ولم يتم قيد صاحب الـ30 عامًا مع شباب الأهلي خلال الموسم الجاري 2018-2019، لكنه يعمل بجد حاليًا في تدريبات الفرسان الحُمر ليضمن قيده في قائمة الموسم القادم.

يُذكر أن شباب الأهلي مازال يُنافس ويُطارد الشارقة على لقب دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد قلص الفارق بانتصاره على النصر أمس إلى 3 نقاط مع بقاء مباراة للملك سيواجه خلالها الوصل مساء اليوم، ويتبقى جولتين لنهاية الموسم.