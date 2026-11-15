صنع لخصمه السابق والحارس منعه ووعد بتكرارها.. 45 دقيقة "مرت سريعة جدًا" في عودة رونالدينيو للملاعب!

عاد النجم البرازيلي رونالدينيو إلى الملاعب الرسمية عن عمر 46 عامًا بعد غياب دام 11 عامًا منذ آخر ظهور له في عام 2015، وذلك بقميص فريق رافينا في ديربي دوري الدرجة الثالثة الإيطالي أمام فورلي، ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

وشارك رونالدينيو أساسيًا منذ بداية اللقاء في إطار شراكة مع رئيس نادي رافينا إجناسيو تشيبرياني، ليقود فريقه نحو الخروج متقدمًا في الشوط الأول بهدف نظيف قبل استبداله مع انطلاق الشوط الثاني.

صناعة لخصمه السابق وفرصة أنقذها الحارس

في الدقيقة 35 من الشوط الأول، استلم رونالدينيو الكرة وحافظ عليها ببراعة قبل أن يمرر كرة مهدت لهجمة الهدف الأول، الذي سجله الظهير الأيمن المخضرم جوليو دوناتي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وحمل الهدف مفارقة لافتة، إذ كان دوناتي البالغ من العمر 36 عامًا ضمن صفوف إنتر في موسم 2009 و2010 خلال فترة وجود رونالدينيو مع ميلان دون أن يشارك في الدوري، قبل أن يسجل ظهوره الأول في الدوري الإيطالي بقميص ليتشي في أغسطس 2010 أمام ميلان تحديدًا في لقاء انتهى برباعية نظيفة، وكان مكلفًا حينها بمراقبة رونالدينيو نفسه.

ولم تقتصر بصمة النجم البرازيلي على التمريرة ما قبل الحاسمة، بل كاد يصنع هدفًا آخر من ركلة ركنية متقنة نفذها داخل منطقة الجزاء لدوناتي أيضًا، غير أن حارس مرمى فورلي تألق وأنقذ المحاولة ليحرمه من تمريرة حاسمة مباشرة، في شوط لمس فيه رونالدينيو الكرة 28 مرة بدقة تمرير بلغت 81 في المائة مع تمريرة مفتاحية واحدة.

استبدال بين الشوطين ووداع سريع للملعب

مع نهاية الشوط الأول بتقدم رافينا بهدف دون رد، بقي رونالدينيو على أرضية الملعب خلال الاستراحة برفقة زميليه السابقين ديدا وسيرجينيو، وتوجه نحو المدرجات لتحية الجماهير التي وقفت تصفق له بحرارة.

قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 46 بالدفع باللاعب ماتيو ماجيو، ليغادر الساحر البرازيلي الملعب لاحقًا والمباراة لا تزال جارية، بينما عزز سيموني رابي تقدم رافينا بالهدف الثاني في الدقيقة 58.

بيت القصيد

لم يغلق رونالدينيو الباب أمام تكرار التجربة رغم أنها جاءت في إطار ظهور استثنائي ليوم واحد، إذ صرح لشبكة سكاي سبورت إيطاليا قائلًا: "مرت تلك الدقائق الخمس والأربعون سريعة جدًا، لطالما كانت كرة القدم هكذا بالنسبة لي، هل هذه مباراتي الأخيرة؟ لا أعلم بعد، إذا استمر الرئيس في الاتصال بي فسأعود، اللعب يجعلني سعيدًا وكرة القدم هي أجمل شيء حظيت به في حياتي".

وتلخص كلمات النجم البرازيلي أن الشغف داخل غرف الملابس والملعب لا يشيخ مهما مرت السنوات، حتى وإن اقتصر الظهور على شوط واحد أعاد للأذهان لمحات من سحر السامبا في الملاعب الإيطالية.