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شهدت الفترة الأخيرة تطورات مهمة للغاية؛ بخصوص "الاستحواذ" على عملاق جدة النادي الأهلي، الذي أصبح مملوكًا بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

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ويعاني الأهلي بشدة "رياضيًا وإداريًا"، في العام الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، في الموسمين الماضيين.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الأربعاء، عن تقدم خالد الغامدي، رئيس الأهلي السابق، بطلب لـ"الاستحواذ" على حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب الغامدي، جاء بالتحالف مع "صندوق خليجي"؛ حيث يريد رئيس الراقي السابق العودة إلى المشهد الأهلاوي مجددًا، من بوابة الاستثمار والملكية.

والغامدي؛ هو الرئيس السابق الذي توج معه الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" في الموسمين الماضيين، لأول مرة في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير.

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الغامدي ينتظر.. والأهلي سيكون النادي الأخير!

واستكمالًا لخبرها.. أكدت الصحيفة أن طلب الغامدي، تم تقديمه منذ شهر تقريبًا؛ حيث يتم انتظار موافقة الجهة المسؤولة، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بعملية الاستحواذ.

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وأعلنت الصحيفة أن الأهلي، سيكون آخر نادٍ يتم الاستحواذ عليه؛ بعد كل من الثلاثي الكبير "الهلال، النصر والاتحاد".

وأساسًا.. نادي الهلال انتقلت 70% من ملكيته، إلى شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير الوليد بن طلال.

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والآن؛ تترقب الجماهير مصير كل من "النصر، الاتحاد والأهلي"، والذين هم مملوكين لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.