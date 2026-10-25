بالأفعال لا بالأقوال .. لفتة من صندوق الاستثمار السعودي تحسم مصير ماتياس يايسله في نيوكاسل

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حظي ماتياس يايسله، مدرب نادي نيوكاسل يونايتد، بثقة كبيرة من مالكي النادي في الوقت الذي يواجه فيه فترة افتتاحية صعبة في ملعب سانت جيمس بارك. وعلى الرغم من الانتكاسات الأخيرة على أرض الملعب، لا يزال المدرب الألماني عنصراً أساسياً في الرؤية طويلة الأمد التي وضعها صندوق الاستثمار العام.

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جبهة موحدة في سانت جيمس بارك

تلقى يايسله تأكيدات بأنه سيحظى بالدعم الشامل اللازم للإشراف على المرحلة الأولية الصعبة من فترة توليه منصبه في نيوكاسل. ومع وجود ممثلين عن صندوق الاستثمار العام (PIF) في تاينسايد هذا الأسبوع، شعر المدرب الرئيسي بوحدة ملموسة داخل القيادة العليا للنادي. ويعد هذا الحضور مشهدًا مألوفًا نظرًا لنهج المالكين في التدخل المباشر، لكنه شكّل دفعة معنوية في الوقت المناسب عقب الهزيمة الصعبة بنتيجة 1-0 أمام أستون فيلا.

أجرى المدرب الألماني مناقشات مثمرة مع الشخصيات الرئيسية في النادي لمراجعة المسار الحالي للفريق. وعلى الرغم من بعض الخلافات في البداية والنتائج المتقلبة، لا يزال المدير الرياضي روس ويلسون والرئيس التنفيذي ديفيد هوبكينسون يؤيدان تعيينه بقوة. تدرك المجموعة القيادية أن الانتقال إلى هوية تكتيكية جديدة يستغرق وقتًا، وأصبح الصبر هو الرسالة الأساسية وراء الكواليس في الوقت الذي يستهدف فيه النادي العودة إلى المراكز الأوروبية الراقية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تم إدارة التوقعات الداخلية منذ البداية، حيث أقر مجلس الإدارة بأن فترة التكيف أمر لا مفر منه. وهناك اعتقاد جماعي بأن الأداء سيتحسن بمجرد عودة اللاعبين البارزين في الفريق إلى لياقتهم الكاملة وتأقلم اللاعبين تمامًا مع متطلبات يايسله المحددة. ويظل التركيز منصبًا على المشروع طويل الأمد بدلاً من الاستجابة للتقلبات قصيرة المدى في المستوى، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهته المقبلة ضد كريستال بالاس.

بناء الأسس التكتيكية

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل السفر إلى لندن، تحدث يايسله بصراحة عن العمل الذي لا يزال يتعين القيام به في الملعب التدريبي. وشدد المدرب السابق لفريق ريد بول سالزبورج على أنه على الرغم من أن الفريق يمتلك إمكانات كبيرة لم تُستغل بعد، إلا أنه لا يزال هناك شوط طويل يجب قطعه، معترفًا بضرورة سد فجوة ملحوظة بدلًا من تحديد تقدمهم بنسبة مئوية محددة. وقال يايسله، وفقًا لما نقلته صحيفة «كرونيكل لايف»: "لدينا بالتأكيد الكثير من الإمكانات التي لم نستغلها بعد. لا أريد أن أذكر نسبة مئوية الآن، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة يجب سدها"، قال جايسل، وفقًا لما نقلته صحيفة «كرونيكل لايف».

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وأضاف: "لا يزال الأمر جزءًا من العمل، وهذا ما ذكرته للتو قبل بضعة أيام لبعض صانعي القرار داخل النادي، حيث نشعر أحيانًا خلال فترة التحضير للموسم، عندما نتدرب مع المجموعة، والآن أخيرًا مع وجود جميع اللاعبين تقريبًا على أرض الملعب، وهو ما لم يكن ممكنًا في الأسابيع الماضية. لذا، ما زلنا نطبق الأساسيات الخاصة بأسلوب لعبنا، وهذا يستغرق وقتًا، لكنه يمثل تقدمًا. أعتقد أن الجانب الإيجابي هو أن الجميع داخل النادي يتحلون بالواقعية ويدركون ذلك".

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الشفافية وأسلوب القيادة

بدا يايسله هادئًا خلال مؤتمره الصحفي الأخير، الذي حضره جاكوبو سوليس، رئيس الاستثمارات الدولية المباشرة في صندوق الاستثمار العام (PIF). وقد فُسر حضور مسؤول رفيع المستوى كهذا على أنه علامة واضحة على التضامن. وأكد المدرب أن العلاقة بين الجهاز الفني والفرع التنفيذي مبنية على أساس التواصل المفتوح ورؤية مشتركة لمستقبل «الماكبايس».

وتابع يايسله: "هذا هو الجانب الإيجابي، أنهم يتفقون معنا نحن أعضاء الجهاز الفني. لقد ذكرت ذلك من قبل، نحن جميعًا في نفس القارب، ونتمتع بالشفافية، وهذا هو أسلوبي في القيادة، لا يقتصر الأمر على الكلام فحسب، بل أعتقد أن القيادة تعني أيضًا أن أستمع، وسواء كنا خارج الملعب، أو عندما نذهب إلى هناك معًا كفريق واحد، أو عندما نخطو على أرض الملعب، يجب أن نكون ملتزمين ومتفقين، ونسير في نفس الاتجاه، وهذا هو الحال بالفعل، لذا فهذا شيء أفخر به".

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التركيز على النجاح المستقبلي

يعول المدرب على أخلاقيات العمل التي أظهرها لاعبوه خلف الأبواب المغلقة لتترجم في النهاية إلى نقاط في جدول الترتيب. ولا يزال مقتنعًا بأن الثقافة السائدة حاليًا في معسكر التدريب ستوفر المنصة اللازمة للنادي للصعود في جدول الترتيب. ومن خلال الحفاظ على جبهة موحدة، يأمل نيوكاسل في تجنب الضجيج الخارجي الذي غالبًا ما يصاحب فترة الانتقال في الدوري الممتاز.

عن ذلك، اختتم المدرب الألماني: "رؤية ذلك، ورؤية هذا الالتزام، ورؤية أخلاقيات العمل الجاد خلال جلسات التدريب وطوال الأسبوع، كلها عناصر نأمل أن تؤدي إلى النجاح".