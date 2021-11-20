صناعة هدف واحد لا تكفي .. أرقام رونالدو في فضيحة واتفورد!

تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية بأربعة أهداف لهدف ضد نظيره واتفورد في الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإنجليزي.

المواجهة شارك فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقدم مستويات ليست بالسيئة، لكنها لم تكن كافية لخروج مانشستر يونايتد ولو بنقطة من المواجهة.

فيما يلي دعونا نستعرض لكم أهم أرقام كريستيانو رونالدو في المباراة التي انتهت بخسارة مذلة جديدة للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي:

لعب رونالدو المباراة أساسيًا وخاضها حتى اللحظة الأخيرة منها فتواجد لمدة 90 دقيقة في أرض الملعب ولم يغادره.

النجم البرتغالي لم يسجل، لكنه صنع هدف مانشستر يونايتد الوحيد الذي قلص الفارق بعد أن ارتقى عاليًا ومنح فان دي بيك كرة على طبق من فضه، لكن ذلك الهدف لم يكن كافيًا للحصول على أي نقطة من المباراة.

على مستوى التسديدات سدد رونالدو كرة وحيدة تصدى لها الحارس، وأخرى أبعدها الدفاع، كما سدد كرتين خارج إطار المرمى.

أما فيما يتعلق بالمراوغات فحاول البرتغالي أن يراوغ الخصوم خمس مرات، ونجح في مرتين فقط بنسبة نجاح 40%.

أهدر رونالدو فرصة تسجيل محققة كانت لتغير نتيجة المباراة، كما لمس الكرة 35 مرة خلال أحداث المواجهة.

قدم رونالدو 22 تمريرة خلال المواجهة منهم 20 صحيحة، بنسبة نجاح 91% ومن تلك التمريرات كان له تمريرتين خطيرتين، وفرصة محققة صنعها جاء منها الهدف.

أما على مستوى الثنائيات ففاز رونالدو بأربع من ثمان ثنائيات أرضية بنسبة 50%، وثنائية هوائية واحدة من أصل خمسة بنسبة نجاح 20%.

خسر رونالدو الكرة في سبع مناسبات ما بين مراوغات غير صحيحة وتمريرات خاطئة، وتعرض لخطأ وحيدة ووقع في التسلل مرتين، ولم يساهم دفاعيًا بأي أرقام.