صلاح (33 عامًا) ونغوموها (17 عامًا) يقودان ليفربول للفوز في أنفيلد

أخيرًا، عاد ليفربول إلى طريقه نحو الفوز. بعد ثلاث هزائم متتالية، فاز فريق أرني سلوت مساء السبت بنتيجة 2-0 على فولهام. وسجل ريو نغوموها ومحمد صلاح الهدفين.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيلة أساسية ضمت لاعبين هولنديين. فيرجيل فان ديك في قلب الدفاع وكودي جاكبو في الهجوم. واضطر رايان جرافنبرخ للجلوس على مقاعد البدلاء. كما بدأ صلاح المباراة أساسيا، بعد أن اضطر للبقاء على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في مباراة الأربعاء الماضي أمام باريس سان جيرمان (الخسارة 0-2).





في الدقائق الأولى، حصل كلا الفريقين على بعض الفرص، رغم أن ليفربول كان الأفضل بشكل واضح. لكن أول فرصة كبيرة كانت لفولهام عن طريق هاري ويلسون، الذي سدد الكرة فوق مرمى جيورجي مامارداشفيلي بقليل.

وبعد دقائق قليلة، تقدم الريدز بهدف سجله نغوموها. دخل الموهبة الشابة البالغة من العمر 17 عامًا فقط من الجانب الأيسر وسدد الكرة بلمسة ملتفة. وبذلك أصبح الآن أصغر هداف لليفربول على الإطلاق في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

بعد ذلك مباشرة، تقدم الفريق المضيف 2-0. استقبل غاكبو كرة داخل منطقة الجزاء، ومررها إلى صلاح. لم يتردد المصري وسدد الكرة دون أن يلمسها في الزاوية البعيدة.

في الشوط الثاني، حصل ليفربول على فرص كبيرة لتسجيل الهدف الثالث عن طريق جاكبو، الذي لم يتمكن من السيطرة على تمريرة جميلة من جيريمي فرينبونج، وأليكسيس ماك أليستر، لكن الهدف لم يتحقق.

وبفضل هذا الفوز، عزز ليفربول مركزه الخامس. ويقل تشيلسي عنه بأربع نقاط، لكنه لعب مباراة أقل. وسيواجه هذا النادي مانشستر سيتي يوم الأحد.



