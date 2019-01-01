صلاح يهنئ شباب اليد بكأس العالم

النشأ المصري يكتب التاريخ..

هنأ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي منتخب مصر عقب فوزه بكأس العالم لناشئي كرة اليد.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم".

وكان منتخب مصر هو أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنهائي مونديال اليد للناشئين، عقب فوزه على البرتغال 41-36.

ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم — Mohamed Salah (@MoSalah) August 18, 2019

بالتالي أصبح الفراعنة أول العرب والأفارقة تتويجاً باللقب، عقب الفوز على ألمانيا 32-28.

يذكر أن ليفربول فاز أمس على ساوثامبتون 2-1 بمشاركة صلاح، كما توج بالسوبر الأوروبي بركلات الترجيح على حساب تشيلسي.