صلاح ينعي ملكة إنجلترا ويغرق في الانتقادات!

قام النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول بنعي إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا بعد أن توفيت قبل حوالي 11 يومًا بمناسبة إقامة جنازتها اليوم الإثنين.
جاء هذا في تغريدة نشرها النجم المصري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل قليل، ولم تتخط كلماتها نطاق النعي.
وكتب صلاح: "اليوم يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالتها الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة ويخلدون ذكراها والإرث الخاص بها".
وأضاف باعثًا رسالة للعائلة المالكة بعد أن ظهر في حفل رفقة الأمير ويليام قبل عدة أشهر: "كل أفكاري مع العائلة المالكة في ذلك اليوم التاريخي والعاطفي".
Today, the people of Great Britain and the world pay tribute and bid a final farewell to her Majesty Queen Elizabeth II, commemorating her legacy and unwavering service. My thoughts are with the Royal Family on this historic and emotional day. pic.twitter.com/CdBq1cU2rT— Mohamed Salah (@MoSalah) September 19, 2022
النعي آثار الكثير من الجدل والانتقادات في حق محمد صلاح الذي أغضب قطاع لا بأس به من جماهير منتخب بلاده وفريقه.
وجاءت الردود قاسية على صلاح من الطرفين، حتى أن بعض جماهير ليفربول ادعت أنها ليست جزءًا من بريطانيا العظمة.
جدير بالذكر أن صلاح لم يبدأ هذا الموسم بشكل طيب مع ليفربول، رغم تسجيله لأربعة أهداف وصناعته لثلاثة في كل المسابقات حتى الآن.
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