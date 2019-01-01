صلاح يكشف الحافز الأكبر له للفوز بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح هداف فريق ليفربول صاحب هدف الافتتاح في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام يكشف كيف حفزته صورة إصابته بالموسم الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول أنه كان يحدق في صورته من نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي أمام ريال مدريد قبل مواجهة توتنهام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها صلاح وأكد خلالها أنه أخذ من تلك الإصابة دافعًا له للعودة من جديد في الموسم الجاري والتتويج باللقب.

🌟 رابح ماجر

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🌟 إيتو

🌟 ماني

🌟 صلاح



ملك مصر هو خامس لاعب إفريقي يسجل في نهائي دوري الأبطال! 🌍#UCLfinal #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/2l5ETKc0Gm — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يونيو ٢٠١٩

وقال صلاح: “نظرت لصورة إصابتي في الموسم الماضي قبل مواجهة توتنهام في النهائي، ليس لوقت طويل، بل لمرة واحدة بعد ذلك قلت حسنًا هيا بنا".

وأضاف: "في الموسم الماضي كنت أشعر بالكثير من الاحباط عقب الإصابة واضطراري للخروج من المباراة بعد 30 دقيقة فقط من عمرها".

صلاح: ضحيت كثيرًا من أجل هذه اللحظة وأريد اللقب الثاني

وأكمل: "خسارة المباراة تسببت في احباط إضافي عقب موسم صعب لنا، لكن كل ذلك كان دافعًا لي وحفزني على تحقيق اللقب هذه المرة".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد حقق لقبه الأول مع ليفربول مساء الأمس بالفوز بدوري أبطال أوروبا مسجلًا هدفًا من ركلة جزاء في بداية المباراة.