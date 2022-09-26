صلاح يغادر معسكر المنتخب المصري إلى عطلة بدبي

المدير الفني الجديد للفراعنة يمنح النجم المصري الإذن بالانصراف مبكرًا.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرار جديد للمدير الفني روي فيتوريا مدرب الفراعنة، بشأن قائمة مباراة الفريق المقبلة ضد ليبيريا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وأكد من خلاله أن مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح قد تركا معسكر الفريق رفقة محمد صلاح.

وكتب الاتحاد المصري في البيان: "فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها 27 سبتمبر الجاري بعد مشاركة الثنائي صلاح ومصطفى في ودية النيجر".

وأضاف: "كما قرر الجهاز الفني منح أحمد أبو الفتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة".

بعدها بساعات ظهر محمد صلاح في دبي خلال عطلة قصيرة له قبل أن يعود خلال الأيام المقبلة إلى إنجلترا لاستئاف منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد سجل ثنائية في مباراة الجمعة الماضية كما سجل مصطفى محمد هدف آخر لتنتهي المواجهة ضد النيجر 3-0.

جدير بالذكر أن ليفربول يخوض مباراة هامة يوم السبت ضد برايتون في الدوري الإنجليزي بعد بداية سيئة للريدز في البطولة المحلية.