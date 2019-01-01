صلاح يصل لهدفه الخمسين في البريميرليج

صلاح ينفرد بصدارة هدافي البريميرليج ويهدد عرش ميسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

تصدر النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 16 هدفًا، وذلك بعد أن افتتح أهداف فريقه ليفربول أمام كريستال بالاس في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في الجولة الثالثة والعشرين في البريميرليج.

وتفوق صلاح البالغ من العُمر 26 عامًا على كلًا من نجم توتنهام هوتسبر هاري كين ونجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانج البالغ رصيدهما 14 هدفًا.

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ويعتبر صلاح هو ثاني لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى يسجل 16 هدفًا أو أكثر خلال هذا الموسم.

اللاعب الوحيد من الدوريات الكبرى الذي أحرز أهدافًا أكثر من محمد صلاح هذا الموسم هو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي أحرز 17 هدفًا.

يشار إلى أن صلاح ساهم مع ليفربول في 65 هدفًا في 59 مباراة في البريميرليج منذ ظهوره الأول في أغسطس من عام 2017، حيث أحرز 48 وصنع 17.

يذكر أن الأهداف الخمسين التي أحرزها صلاح في البريميرليج 48 هدفًا منهم مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي، كما أنه رابع أسرع لاعب يصل للهدف رقم خمسين في البريميرليج، بعد أندي كول وألان شيرار ورود فان نيستلروي.