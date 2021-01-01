"صلاح يزعجني، ورغبة برشلونة وريال مدريد أثرت عليه"

نجم ليفربول السابق دون هاتشينسون يتحدث عن مستوى محمد صلاح ورغبة برشلونة وريال مدريد في ضمه.

أكد دون هاتشينسون لاعب فريق ليفربول السابق أن المصري محمد صلاح يمر بفترة ليست الأفضل له رفقة الريدز في مسيرته مع الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "أوبتوس سبورت"، وأكد خلالها أن الحديث حول رغبة برشلونة وريال مدريد في ضمه ربما يكون قد أثر عليه.

وقال هاتشينسون: "أعتقد أن محمد صلاح لاعب من طراز عالمي، لكنه يجعلك محبطًا في كل مرة تشاهده يلعب كرة القدم، وليس بسبب طريقة إنهاء الهجمات فقط".

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وأضاف: "ما يزعجني هي الأمور البسيطة، هو لا يستطيع أن يكمل تمريرة لأكثر من عشر ياردات، ويبدو غير دقيق في تلك الأمور، مجرد لاعب عادي".

وأردف: "بعض الأحيان يعطل لعب ليفربول، ولا يستطيع أن يتخلى عن الكرة وهو ما يجعل الفريق يبدأ من جديد في كل مرة".

وأنهى تصريحاته: "ربما الأحاديث عن رغبة ريال مدريد وبرشلونة في ضمه تكون قد شتته بعض الشيء وأثرت على مستواه".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن ريال مدريد قد وضع صلاح هدفًا أساسيًا بالنسبة له في سوق الانتقالات الصيفية القادم.