صلاح يريد الذهب .. لقب عالمي جديد لميسي ورونالدو يطارد الهدف الإعجازي!

أحلام النجوم في 2025

تمثل بداية العام الجديد فترة الأمنيات للجميع، فالكل يبحث عن تصحيح أخطاء العام المنصرم ويضع تحديات جديدة لتحقيقها أثناء العام الجديد، وهذا هو الحال أيضًا لنجوم كرة القدم العالمية.

ويشهد عام 2025، عددًا ضخمًا من الأحداث الرياضية المهمة وتحديدًا في عالم كرة القدم، حيث تتغير فيه خريطة المنافسة على الدوريات الخمسة الكبرى ويترقب الجمهور متابعة بطولات كبرى مثل كأس العالم للأندية بشكلها الجديد وكأس الأمم الأفريقية.

وتنقسم أحلام نجوم كرة القدم إلى مستويين الشخصي والجماعي، بالطبع الشخصي يرتبط بالإنجازات الفردية التي يحققها كل لاعب مثل عدد أهداف معين أو جوائز فردية، بينما الهدف الثاني يرتبط أكثر بالفريق بشكل عام وهو تحقيق بطولات كبرى وإسعاد الجماهير بالألقاب.

وترصد النسخة العربية من "GOAL" في السطور التالية، عددًا من الأحلام التي ينسجها نجوم كرة القدم العالمية في 2025 ويسعون لتحقيقها…

محمد صلاح وحلم الذهب

يدخل النجم المصري عام 2025 وهو الأفضل في العالم بدون أي منازع، حيث قدم في النصف الثاني من العام المنصرم ما يدعمه لأن يكون العام الجاري هو عام الأحلام بالنسبة له.

صلاح في الموسم الحالي لعب 26 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة، ليضع ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وجعله المرشح الأولى للبطولتين الأضخم والأقوى في أوروبا.

وينتظر صلاح في 2025 أن يحصد ثمار هذا التألق، إذا استكمل نفس المسيرة وابتعدت عنه الإصابات، حيث يحلم بتحقق الكرة الذهبية، وهو الآن الأقرب لها من حيث الأرقام والمؤشرات، بخلاف رغبته في استعادة عرشه على كرة القدم الإفريقية.

ولدى صلاح مهمة أخرى وهي الوصول إلى أفضل صيغة اتفاق مع ناديه الحالي ليفربول لتجديد عقده، أو ربما في النصف الثاني من العام سنجده يرتدي قميصًا آخر غير الأحمر الذي لم يخلعه منذ صيف 2017.

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ليونيل ميسي .. لقب عالمي جديد

وصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى قمة المجد في عالم كرة القدم بنهاية عام 2022، عندما حقق مع بلاده لقب كأس العالم في قطر، وفي العام التالي حصد الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته.

ميسي بلغة عشاق الألعاب الإلكترونية "قفل اللعبة"، لكن هذا ليس ما يدور في عقل وأحلام النجم الأرجنتيني فهو دائمًا جائع للإنجازات ولا يشبع من البطولات أو الإنجازات الفردية، وفي 2025 لديه عدة أهداف.

ينطلق الدوري الأمريكي للمحترفين في الشهر المقبل وينتهي قبل شهر ديسمبر، لذلك سيقاتل ميسي في 2025 من أجل قيادة فريقه لتحقيق لقب الدوري الذي فشل في حسمه لناديه الحالي إنتر ميامي، حيث ودع المسابقة في الموسم الماضي من دور الـ16.

والهدف الأسمى لميسي أيضًا هو قيادة إنتر ميامي إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة بنظامها الجديد وبمشاركة 32 ناديًا، ولم لا يسعى للفوز بكأس عالم جديدة، متسلحًا بالأرض والجمهور الأمريكي الذي سيدعمه كثيرًا لتحقيق هذا الإنجاز.

وإذا نجح ميسي في تحقيق البطولات المحلية والعالمية مع إنتر ميامي، بخلاف استمرار مشاركته الفعالة مع منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، سيفرض اسمه من جديد على قائمة الكرة الذهبية ويدخل من جديد السباق على الأفضل في العالم.

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كريستيانو رونالدو .. والهدف ألف!

حدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، لنفسه هدفًا واضحًا فيما يخص مسيرته الكروية في الفترة المقبلة، وهو الوصول إلى ألف هدف، ليؤكد جدارته بلقب الهداف الأول في عالم كرة القدم.

ورغم صعوبة المهمة، لأن رونالدو سيحتفل في فبراير المقبل بعامه الأربعين، إلا أن نجم النصر السعودي عودنا دائمًا على قهر المستحيل والقتال من أجل الوصول إلى أهدافه.

ويحتل رونالدو صدارة ترتيب هدافي كرة القدم عبر التاريخ بـ 916 هدفًا في الوقت الحالي، بحسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، لذلك فهو يحتاج إلى 84 هدفًا للوصول إلى ألف هدف، ورغم صعوبة الأمر في الواقع إلا أنه هذا العام سيسعى بكل ما أوتي من قوة للوصول إلى هذا الإنجاز.

وقال رونالدو في هذا الشأن: "قلت علنًا إنني أريد الوصول إلى الهدف رقم 1000. يبدو كل شيء سهلًا الآن، فقد وصلت إلى الهدف رقم 900 قبل شهر تقريباً، لكن من الجيد أن أعيش اللحظة الحالية وألاحظ ما الذي قد أفعله في السنوات القليلة المقبلة".

وتابع "إن وصلت إلى الهدف الألف فذلك سيكون جيدًا، وإن لم أصل فأنا بالفعل اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في التاريخ".

ومن المتوقع في 2025 أن يُجدد رونالدو عقده الذي سينتهي مع النصر بنهاية الموسم الجاري لموسمين مقبلين، حيث تتحدث التقارير عن عدم وجود أي عقبات في طريق التوصل لاتفاق حول كذلك.

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