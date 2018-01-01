صلاح يرحب بعودة تشامبرلين لتدريبات ليفربول

صحف إنجليزية أكدت العلاقة القوية التي تجمع بين الثنائي داخل وخارج الملعب

رحب محمد صلاح الجناح المصري المحترف بصفوف ليفربول، بعودة زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين للتدريبات مرة أخرى.

تشامبرلين غاب عن ليفربول منذ إبريل الماضي، بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة كادت أن تنهي مسيرته.

قلق في برشلونة حول إصابة أومتيتي

لاعب أرسنال السابق غاب وقتها عن مباراتي روما بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يشارك في أي مباراة من الموسم الحالي.

الدولي الإنجليزي عاد مرة أخرى للركض بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء، بعد فترة قضاها في صالة الألعاب الرياضية للتأهيل البدني.

أمجاد يا عرب أمجاد 🙌



🗓️ 2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة ⏳

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا 💫 والنقاش حول الاختيارات والجائزة👌#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

وبعد عودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية، رحب صلاح زميله بنشر صورة تشامبرلين على حسابه بموقع إنستجرام.

وعلق صلاح على الصورة قائلا:"كان من المذهل رؤيتك تركض مرة أخرى في الملعب".

رابيو لم يُبعد أنظار البارسا عن دي يونج

وقالت صحيفة "مترو" الإنجليزية أن تصرف صلاح يعكس العلاقة الطيبة التي تجمع الثنائي داخل وخارج الملعب.

ويستعد ليفربول غداً الأربعاء لخوض مواجهة هامة أمام نيوكاسل يونايتد، طمحاً في الحفاظ على صدارة البريميرليج، حيث يأتي بالمركز الأول بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.