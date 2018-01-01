النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

صلاح يرحب بعودة تشامبرلين لتدريبات ليفربول

آخر تحديث
التعليقات()
GettyImages
صحف إنجليزية أكدت العلاقة القوية التي تجمع بين الثنائي داخل وخارج الملعب

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

رحب محمد صلاح الجناح المصري المحترف بصفوف ليفربول، بعودة زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين للتدريبات مرة أخرى.

تشامبرلين غاب عن ليفربول منذ إبريل الماضي، بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة كادت أن تنهي مسيرته.

قلق في برشلونة حول إصابة أومتيتي

اختيارات المحررين

لاعب أرسنال السابق غاب وقتها عن مباراتي روما بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يشارك في أي مباراة من الموسم الحالي.

الدولي الإنجليزي عاد مرة أخرى للركض بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء، بعد فترة قضاها في صالة الألعاب الرياضية للتأهيل البدني.

وبعد عودته مرة أخرى للتدريبات الجماعية، رحب صلاح زميله بنشر صورة تشامبرلين على حسابه بموقع إنستجرام.

Salah

وعلق صلاح على الصورة قائلا:"كان من المذهل رؤيتك تركض مرة أخرى في الملعب".

رابيو لم يُبعد أنظار البارسا عن دي يونج

وقالت صحيفة "مترو" الإنجليزية أن تصرف صلاح يعكس العلاقة الطيبة التي تجمع الثنائي داخل وخارج الملعب.

ويستعد ليفربول غداً الأربعاء لخوض مواجهة هامة أمام نيوكاسل يونايتد، طمحاً في الحفاظ على صدارة البريميرليج، حيث يأتي بالمركز الأول بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

الموضوع التالي:
بعد الإقالة، تهمة "الخيانة الزوجية" تُلاحق مورينيو
الموضوع التالي:
أجيري يبلغ اتحاد الكرة بموعد عودته من إسبانيا
الموضوع التالي:
سولشار: العودة لأولد ترافورد ليست سهلة - ولا أخشى جاري نيفيل
الموضوع التالي:
رسميًا.. كيليان مبابي أفضل لاعب فرنسي لـ 2018
الموضوع التالي:
إدارة النصر تُعيد المفاوضات مع مهاجم بنفيكا
إغلاق