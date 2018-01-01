صلاح يحتفل بالجائزة الثانية على التوالي عبر تويتر

​احتفل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

ونشر صلاح صورة له مع الجائزة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقاً عليها:"2017، 2018". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وشهدت القائمة العديد من الترشيحات البارزة على رأسها المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس والسنغاليين كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وساديو ماني مهاجم ليفربول.

وكان صلاح قد توج بالجائزة للمرة الثانية كأول لاعب منذ النيجيري جاي جاي أوكوشا، بعد تحطيمه للرقم القياسي لهداف البريميرليج بنظام الفرق العشرين، حيث سجل 32 هدفاً.

يذكر أن صلاح قاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مسجلاً 10 أهداف قبل الخسارة أمام ريال مدريد 3-1.