صلاح يتجاوز سواريز ويجاور ميسي وليفاندوفسكي بعد ثنائية ساوثامبتون

تعرف على أهم أرقام محمد صلاح في مواجهة فريقه ليفربول اليوم أمام نظيره ساوثامبتون ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

حقق فريق ليفربول الفوز اليوم على نظيره ساوثامبتون برباعية نظيفة ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وشارك صلاح في رباعية اليوم بهدفين سجلهما بعدما تقدم فريقه في النتيجة بهدفين نظيفين ليترك بصمة كبيرة على المباراة ويمنح نفسه عدة أرقام خاصة نستعرضها فيما يلي.

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بعد هدفي اليوم أصبح محمد صلاح أكثر من سجل أهدافًا على ملعبه أكثر من أي لاعب آخر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بواقع 11 هدفًا له حتى الآن.

وأصبح النجم المصري هو الثالث في الترتيب على مستوى أوروبا بعد ميسي وليفاندوفيسكي منذ عام 2017 عندما انضم لصفوف ليفربول.

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سجل محمد صلاح في المباراة الـ 50 له على ملعب أنفيلد حيث يملك 44 هدفًا و 14 صناعة حتى الآن، ولم يخسر أي لقاء مع الريدز على ملعبهم في آخر 49 مواجهة.

وتجاوز صلاح بهدفيه اليوم الرقم الخاص بالهداف السابق لليفربول وللدوري الإنجليزي لويس سواريز الذي سجل 69 هدفًا حيث يملك صلاح الآن 70 هدفًا في البريميرليج بشكل عام، منهم 68 مع ليفربول وثنائية مع تشيلسي.

جدير بالذكر أن محمد صلاح ارتبع رصيده في قائمة الهدافين للهدف رقم 14 هذا الموسم خلف سيرجيو أجويرو بـ 16 هدفًا وجايمي فاردي بـ 17 هدفًا.